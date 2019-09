Wanda: “Icardi e l’Inter due fidanzati che si sono presi una pausa”

Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui è tornata a parlare dell’addio all’Inter.

Eccone uno stralcio:

“Con l’Inter non è un divorzio, Mauro e i nerazzurri sono come fidanzati che si prendono una pausa”.

Quindi tornerà all’Inter a fine stagione?

“Al PSG non si poteva dire di no: ha tutto per vincere. A fine stagione sceglieremo ciò che sarà meglio. Io lavoro per lui, poi le scelte sono sue”.

Come l’ha convinto a dire sì al PSG?

“Lo conosco perché sono la moglie, non solo la procuratrice. Sapevo che avrebbe detto sì anche per dare tranquillità ai figli. A Milano sarebbe stato sempre un caso”.

Cosa è successo e perché i rapporti si sono deteriorati?

“L’Inter aveva la necessità di venderlo e gli ha tolto la fascia. Lì i rapporti si sono incrinati perché Mauro non voleva lasciare il club da capitano”.

A gennaio gli è stato proposto dalla Juventus uno scambio con Higuain più 50 milioni.

“Non dirò il nome della squadra ma l’altro giocatore a Milano ci era già venuto e non all’Inter. Se avessero parlato chiaramente con Mauro sarebbe stato diverso”.

Credo che Conte abbia dovuto accettare le scelte della società, ho parlato con lui. Marotta fa le scelte e deve badare ai conti, si vedrà chi ha fatto bene. Sul campione che è Icardi non ho mai avuto dubbi: avevo 15 offerte! La causa all’Inter non era per soldi, solo gli ignoranti lo credono. Se fosse stato per soldi sarebbe andato via 3/4 anni fa, quando l’Inter non giocava la Champions. Avrebbe guadagnato il doppio, ma è rimasto per amore del club. Voleva allenarsi con Conte, chissà con lui dove poteva arrivare…

La Juve? Mauro era il capitano dell’Inter, non ci sarebbe mai andato. Con Fabio(Paratici, ndr) ho un rapporto cordiale. Si è interessato, il rapporto continuerà. Se ci giocherà mai? Giocare in Italia gli piace, conosce bene il campionato, ha segnato 135 gol. Penso tornerà, non so dove e come. La priorità sarà sempre l’Inter. Se sono la buona o la cattiva della storia? Sono quella che l’ha risolta. Era difficile uscire da questa situazione, ma da procuratrice sono riuscita a fare il meglio, senza tradire né la maggioranza dei tifosi che lo amano, né l’Inter”.

