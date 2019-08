Wanda Nara, il papà: “Sto con Maxi Lopez, voglio che veda i suoi figli”

Andres Nara, padre di Wanda Nara, ha parlato ai microfoni di El Show del Espectaculo del rapporto tra sua figlia e Maxi Lopez.

“Lo scontro con Maxi Lopez? Difendo un po’ Maxi Lopez perché è il padre dei miei nipoti ed è una persona eccellente. Non mi intrometto nell’aspetto economico, lo lascio da parte quando si tratta di sentimenti. I soldi vanno e vengono. Il problema è molto mediatico. Voglio che veda i suoi figli, che condividano del tempo, sono importanti per entrambi.

Wanda ha il suo carattere e io ho il mio. Nessuno vuole rinunciare al proprio. Ho principi antichi. Continuerò a essere il padre. Mi comporto molto bene. Deve comportarsi lei da figlia. Sono aperto, non mi rifiuto di parlare con lei ma è impossibile per me mandarle un messaggio. Ho parlato con gli amici e mi hanno detto che la mia posizione è impeccabile”.

Comments

comments