Wenger: “Ancelotti? L’addio al Napoli mi ha sorpreso”

Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal, in un’intervista ha parlato della prossima sfida di Premier League tra l’Everton ed i Gunners.

Entrambe le squadre potrebbero avere un nuovo allenatore in panchina: si tratterebbe, rispettivamente, di Carlo Ancelotti e Mikel Arteta. Wenger ha dato un giudizio su entrambi: “Sono molto sorpreso che Ancelotti abbia dovuto lasciare il Napoli. Carlo è un grande allenatore e sarebbe un colpo eccezionale per l’Everton. Arteta? Se sarà il tecnico dell’Arsenal, farò il tifo per lui. La squadra vive un momento difficile, io, da tifoso, preferisco soffrire in silenzio”.

