Younes: “Sono pronto ad aiutare la squadra”

L’esterno offensivo del Napoli, Amin Younes, in un post sul social network Twitter, ha espresso tutta la sua carica e la sua determinazione.

“Lavorare duro senza mai mollare! Testa alle prossime gare con Brescia e Genk. Sono pronto e deciso ad aiutare la squadra a ritrovare il proprio posto!”, ha scritto il tedesco, allegando una foto che lo ritrae in allenamento.

Word hard & never give up! 💪🏽 Full focus on Brescia and Genk! 👀 Sono pronto e deciso ad airfare la squadra a ritrovare il proprio posto! 💯#ForzaNapoliSempre 💙 @sscnapoli pic.twitter.com/H0xsR92hdg

