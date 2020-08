Zampa, sottosegr. Salute: “Riapertura San Paolo decisione di De Luca”

Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, è intervenuta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della possibile riapertura di stadi e scuole.

A seguire le sue parole:

“Ho visto la delibera della Regione Abruzzo che prevede la riapertura dello stadio a 1.000 persone in ingressi controllati. Mi sembra che sia una strada percorribile, bisogna fare in modo che ci sia un controllo assoluto. Si è visto, dove ci sono state le deroghe, che situazione si è creata.

Io penso che ci deve essere l’umiltà di accettare che i presidenti delle varie Regioni valutino le situazioni in base ai numeri che ci sono. Si è sicuri che un’apertura controllata a 5.000 persone del San Paolo non porti proteste o assembramenti? Credo che il presidente De Luca deve decidere lui e come ritiene più giusto. La chiusura delle scuole è stata una delle cose più dure e più penalizzante che c’è stata.

Questa è stata un’occasione per noi per rivedere alcune cose da migliorare. La riapertura è una cosa difficilissima ma sono convinta che il nostro Paese può affrontare con buone possibilità di successo; i casi ci saranno ma non è detto che ci saranno i focolai. I dati devono essere letti in modo completo, sappiamo come affrontare il virus ora ed i pazienti in terapia intensiva sono pochissimi.“

Comments

comments