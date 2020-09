Zampa sottosegretario alla salute: “Il campionato va sospeso, lo dice il protocollo”

Ai microfoni di Radio Capital la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa ha parlato della situazione contaghi nel calcio dopo il caso Genoa.

“Il campionato va sospeso. I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro. Quando c’è un numero di positivi così alto, non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione calcio. E nessuno al momento sta facendo pressioni su di noi”.

Ricordiamo che ieri il ministro Spadafora ha sottolineato che non è ancora il momento di sospendere il campionato.

La Lega di Serie A invece intende allinearsi al decalogo dell’UEFA secondo il quale una partita, in casi di pluricontagi in una stessa squadra, va giocata anche con soli 13 calciatori disponibili.