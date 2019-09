Costacurta risponde al critico Di Canio: “Il Napoli non ha sofferto e vi spiego perché”

Nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club” in onda sui canali Sky botta e risposta tra l’ex difensore del Milan Billy Costacurta e l’ex attaccante di Lazio e Napoli Paolo Di Canio.

Di Canio ha sottolineato un aspetto del gioco del Napoli che non gli è piaciuto contro il Brescia:

“Il Napoli è in grande difficoltà, l’uscita palla non è all’altezza del Napoli. Perso Albiol, che aveva personalità e qualità. Manolas ha grandi doti nel recupero, nell’uno contro uno e nella lotta con l’avversario, però è deficitario nell’uscita palla. Il Napoli meritava di vincere per il primo tempo, ma nel secondo il Brescia è stato mezz’ora nell’area del Napoli e se avesse pareggiato non avrebbe demeritato”.

Di tutt’altro avviso invece Costacurta:

“Il Napoli oggi non ha sofferto. Il Brescia non ha mai tirato in porta. La squadra di Corini ha spinto, il Napoli ha sofferto ma tiri del Brescia non se ne sono visti. Penso che il brand dell’avversario influisca sulle prestazioni del Napoli”

