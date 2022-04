Zanoli, l’ex allenatore: “Ha dimostrato di poter stare in Serie A”

Massimo Bagatti, ex allenatore di Zanoli al Legnago, è intervenuto a Marte Sport Live dove ha parlato del terzino azzurro.

Questo il suo intervento:

“Alessandro Zanoli ha dimostrato di poter stare in serie A, ovviamente deve crescere a livello di esperienza che potrà acquisire soltanto giocando. Ha dimostrato di avere una forza nelle gambe non comuni. Ha anche tecnica e può migliorare. Ha anche un ottimo tiro, ha segnato un gol con il Legnago con me alla guida, è già un terzino completo.

Non avevo dubbi che avrebbe fatto bene: ha esordito nei pro con noi senza avvertire il salto dalle giovanili, e lo stesso è capitato in serie A col Napoli. Ogni tanto lo sento, gli farò presto i complimenti. Spalletti è l’allenatore ideale per la sua crescita.

Il miglior percorso per Zanoli? Non lo so, questo lo devo stabilire con la società. Noi parliamo spesso, ieri ha dimostrato di poter giocare a certi livelli e quindi potrebbe restare nel Napoli. Un 2000 non dovrebbe essere considerato giovane, capita soltanto in Italia.”

