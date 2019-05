Zapata: “Futuro al Real? Speriamo”

Intervistato da Noticias Caracol, Duvan Zapata ha parlato di un suo suo possibile passaggio alle Merengues: “Per me è un orgoglio“.

“Non ci sono ancora stati contatti, ho letto e sentito qualcosa e per me è un orgoglio essere accostato al Real. Ma cerco di stare tranquillo, coi piedi per terra e pensare a quello che verrà”. Tornando poi all’Atalanta, questo il commento sulla stagione appena terminata: “È stato un anno da sogno, siamo riusciti a centrare un traguardo storico per l’Atalanta conquistando la qualificazione per la Champions: siamo contenti e non vediamo l’ora di giocarla”.

Comments

comments