Zazzaroni: “Ammonizione di Osimhen allucinante, rischia di condizionare il campionato. Ecco cosa mi ha detto Mancini sul Portogallo…”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

“L’ammonizione su Osimhen è allucinante! Non è un complotto ma è un giallo che andava evitato. Fa male: ti privi del giocatore più importante del momento, un provvedimento che condiziona il campionato. Speriamo che Mertens possa fare bene. È una squadra con diversa mentalità quella vista nel secondo tempo: Spalletti ha dato il meglio di sé nell’intervallo. Lobotka sta giocando a livelli mai visti: lui ed Anguissa sono imprescindibili. C’è un posto solo tra Zielinski e Fabián Ruiz. Zielinski deve dare qualcosa in più: tecnicamente è il più bravo del campionato, destro e sinistro. Mi ricorda Hamsik in questo senso, deve dare di più come Insigne. Politano sta crescendo bene. Assenza gravissime di Rrahmani e Di Lorenzo. Mancini? L’ho sentito scorsa settimana. È convinto di farcela: è sempre stato ottimista. Mi ha detto: ‘I portoghesi sono forti, ma devono sempre batterci’.

Giuntoli alla Juve? Lo escludo. A Bologna dovrebbe andare Sartori o c’è Petrachi. Tare? Non so se Lotito è disposto a privarsene. Se si presentano con 100 milioni per Osimhen, lo do anche io“.

Comments

comments