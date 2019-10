Zazzaroni: “Ancelotti lascerà il Napoli a fine stagione se non dovesse vincere nulla”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della situazione e del futuro di Carlo Ancelotti.

“Conoscendo la carriera di Carlo Ancelotti, dovesse capitare di non vincere nulla a fine maggio chiuderebbe il discorso con il Napoli. Conosco la sua carriera ed il personaggio, so quello che lui sta cercando a Napoli. Un terzo anno senza un trofeo sarebbe molto complesso, lui crede molto nella squadra ma ci sono dei limiti incredibili. Non si può passare dalla prestazione con il Liverpool alle ultime tre gare. Torino diventa una tappa fondamentale per le ambizioni del Napoli”.

