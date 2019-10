Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato di Napoli ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live.

“Llorente sta facendo quello per cui è stato preso, attendiamo che rientri Milik. Trascinatore del Napoli? Dovrebbe essere Insigne, credo che invece Koulibaly potrebbe prendere la situazione in mano nello spogliatoio. Questo non è il Napoli che noi conosciamo, in questo senso la sosta credo possa essere benefica”.

