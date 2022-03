Zeman: “Insigne al Toronto? Purtroppo ormai nel calcio contano solo i soldi”

Il tema di una Italia fuori dai prossimi Mondiali torna anche nell’intervista concessa da Zdenek Zeman al Corriere dello Sport.

“Speriamo passi, altrimenti sarà un nuovo dramma. Purtroppo tanti calciatori non sono al top, mi auguro che si ritrovino.

Immobile non rende? Per me è solo una questione tattica. Nella Lazio ha più terreno da scoprire, nell’Italia invece trova pochi spazi da punta centrale. Ma resta il centravanti migliore, lo dicono i numeri.

Insigne al Toronto? So quanto tenga a Napoli e al Napoli. Purtroppo ormai nel calcio contano solo i soldi. Ma penso che Insigne sul piano sportivo si pentirà di questa scelta. Verratti non fa il regista in azzurro? Per me è un errore”.

