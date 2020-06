Zeman: “Napoli e Atalanta eccezioni che divertono, possono essere protagoniste anche in Champions”

Zeman ha parlato dell’Atalanta in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Non ho fatto nessuna allusione e mi dispiace che si sia voluto equivocare il senso delle mie parole. Io elogiavo i sistemi di allenamento di Gasperini e applaudivo l’Atalanta per ciò che ha costruito.

Per me l’Atalanta è una delle poche squadre che si allena veramente, in ogni seduta punta ad allungare la soglia della fatica. C’è chi si limita al torello e chi corre per allenarsi come fa l’Atalanta.

Io non ho offeso nessuno e quindi non devo scusarmi.

L’Atalanta gioca un gran bel calcio a differenza di quanto si vede in gran parte delle partite. Atalanta e Napoli in questo momento sono le eccezioni che divertono.

Gattuso è stato bravo a sistemare il Napoli assecondandone la natura. Ha talenti esagerati e gli ha restituito la serenità dopo i problemi dell’autunno. Ha motivato i calciatori ed è stato un grande.

Insigne un giorno viene esaltato e un giorno viene criticato. Gli auguro di continuare così e sono convinto che giovedì sarà una partita divertente.

Napoli e Atalanta potranno essere protagoniste anche in Champions”.

