Zielinski: “Contento della prestazione. Vorrei restassero tutti”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della partita vinta contro l’Inter.

“Sono contento della prestazione della squadra. Era quello l’importante, abbiamo giocato ad alto livello, al di là del mio gol che è stato molto bello. Dobbiamo chiudere a Bologna e poi staccare un po’ la spina per ricaricarci in vista dell’anno prossimo.

Ruolo? Io cerco di essere sempre pronto in entrambe i ruoli, sia da interno che da esterno. Sicuramente un gol come quello di oggi è più facile partendo dal centro. Abbiamo giocato quasi sempre bene e creato tantissimo, ma in tante partite abbiamo sbagliato tantissime palle gol e ci è costata la lotta fino alla fine con la Juventus.

È una squadra di qualità, vorrei che restassero tutti. Tocca al mister decidere su chi puntare. È un grandissimo tecnico e ci conosce da un anno e saprà su chi puntare”.

