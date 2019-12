Zielinski: “Le colpe sono nostre, faremo bene con Gattuso. Ecco qual è il mio ruolo preferito”

Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in una lunga intervista con Valter De Maggio.

“Dobbiamo chiudere con questi risultati negativi, la stagione non è positiva fin qui per noi. Dobbiamo guardare avanti e vincere il più possibile. Difficile da spiegare perché in Champions facciamo bene e male in campionato, diamo sempre il massimo ma ci manca sempre qualcosa.

Gattuso è carichissimo, ha tanta voglia e vuole dimostrare il suo valore. Gli abbiamo dato la nostra disponibilità, ci mette tanta intensità negli allenamenti. Faremo bene con lui.

La colpa dei punti persi è per la maggior parte nostra. C’erano partite che avremmo voluto vincere, ma forse non eravamo cattivi al punto giusto. Mancava tranquillità in campo. Abbiamo perso tantissimi punti, ora guardiamo avanti per recuperare.

Barcellona? Siamo una grande squadra e possiamo affrontare chiunque, lo abbiamo dimostrato con il Liverpool Saranno due bellissime sfide e tutti sognano due notti del genere. Speriamo di passare il turno.

Con il Parma abbiamo già visto qualcosa di buono, in passato ci siamo diverti e speriamo che con Gattuso vada meglio. Nel 4-3-3 mi sento nel mio ruolo preferito. Darò il massimo per dare una mano alla squadra. In che ruolo mi trovo meglio nel 4-3-3? Mezzala sinistra.

La cena c’è stata, ci serviva un incontro bello con il clima natalizio e le nostre famiglie. Abbiamo passato due, tre ore in compagnia di tutti quelli che lavorano per la SSC Napoli, è stata una bellissima serata che ci darà anche una spinta.

Rinnovo? Di queste cose si occupa il mio procuratore, io penso al campo.

Prima degli Europei devo pensare al Napoli, spero che torni a vincere e a far divertire la gente. All’Europeo ci penserò dopo la stagione“.

Comments

comments