Zielinski: “Solo lanci lunghi, non è il nostro gioco. Non possiamo giocare così”

Piotr Zielinski, giocatore polacco del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Salisburgo.

“La cosa importante era passare il turno ma dal gol fatto nel primo tempo dovevamo gestire meglio la partita. Il secondo tempo è stato brutto da parte nostra. Il mister ci ha detto prima della partita di non fare calcoli e giocare il nostro calcio. Purtroppo nel secondo tempo eravamo strani psicologicamente. Sempre palla lunga, non è il nostro calcio, così non possiamo giocare. Siamo contenti di aver passato il turno perché anche l’avversario ha fatto vedere di avere bel gioco, coraggio e giocatori interessanti. Importante passare il turno ma speravamo di fare un’altra partita”.

