Zielinski: “Se Sarri mi chiama per la Juve? Non rispondo”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, dal ritiro della Nazionale polacca ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Sportowefakty.

“Posso essere felice della stagione, l’arrivo di Ancelotti mi ha dato tanto. Sono diventato forse un giocatore più universale, è cambiata la mia posizione sul campo ed ho un ottimo rapporto con lui, gli devo molto. Ho avuto continuità e quindi un livello abbastanza alto. Ho capito in questi mesi che posso esprimermi a livelli maggiori. Sono ancora più fiducioso per la prossima stagione. Dovrei però avere statistiche migliori, soprattutto in termini di gol., ma ho colpito anche tre pali.

Sarri può chiamarmi, ma non so se gli risponderò. Anche a Napoli quando mi ha chiamato non ho risposto (scherza, ndr) ed arrabbiato mi ha mandato degli sms. Non c’è molto di cui parlare, se dovesse impegnarsi con la Juve mi piacerebbe sicuramente vincere contro di lui”.

