Ziliani attacca ancora la Juventus e il sistema: “Non è più Serie A ma Serie J”

Ziliani si scaglia ancora una volta contro le concessioni fatte alle Juventus dal calcio italiano. Ecco quanto scritto sui social per la richiesta esaudita della Juventus di giocare più partite possibili alle ore 15:00 per aumentare la sua visibilità in oriente.

“Dunque è ufficiale: la Serie A è diventata la Serie J.

Adesso la Juventus sceglie gli orari in cui giocare a suo piacimento, alle 15 per essere vista in prima serata in Asia, diffondere il marchio, arricchirsi ancora di più.

E ce la raccontano a mo’ di fiaba incantata”.

