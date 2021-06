Zoff: “Non sottovaluterei l’Austria, anche se sulla carta siamo superiori”

Dino Zoff, unico calciatore ad aver vinto con l’Italia sia gli Europei (1968) che i Mondiali (1982), ha parlato della nazionale in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“La vittoria a Wembley del 1973? quella era un’Inghilterra imbattibile o quasi, in casa, in uno stadio epico. Andare lì e vincere era un avvenimento storico.

Gli inglesi hanno sempre avuto un grande rispetto per lo sport. Anche se hanno avuto ultrà e hooligan. La Premier League è un campionato molto spettacolare con i migliori del mondo. Soprattutto gli inglesi sono riusciti a mantenere quello spirito combattivo, del calcio che diverte, che altri tornei hanno perso.

Il moo record di imbattibilità in Nazionale? E’ un record di squadra. Il portiere è l’ultimo difensore.

Donnarumma? Mi sembra un portiere straordinario che a 22 anni ha già collezionato tante stagioni da protagonista nel Milan. Ogni tanto una piccola concessione allo spettacolo è ammessa.

Di questa Nazionale mi colpiscono i numeri straordinari. E nello sporti numeri sono tutto.

L’Austria? Non sottovaluterei nessuno, anche se sulla carta siamo superiori. Giocando così l’Italia può ambire alla finale”.

Comments

comments