Santacroce: “Al Cuneo abbiamo vissuto male la gara di ieri, è stato ingiusto”

Fabiano Santacroce, ex Napoli ora al Cuneo, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

“La situazione paradossale di Cuneo-Pro Piacenza 20-0? Ieri noi del Cuneo abbiamo vissuto male la gara ma abbiamo fatto la cosa giusta. In ogni caso credo che non si può permettere di far giocare una squadra con sei ragazzini presi a caso il mese scorso più il magazziniere.

Questa cosa è una mancanza di rispetto, in quella squadra c’erano più di 20 calciatori che non sono mai stati pagati e che hanno lavorato fin quando sono stati mandati a casa. Non è giusto che una società del genere continui a rimanere in Serie C senza avere le basi per poterci stare. Ieri comunque noi del Cuneo abbiamo onorato il calcio giocando nella maniera giusta, e i ragazzini del Pro Piacenza ieri non se ne fregavano di aver perso 20-0 ma di aver giocato una gara in Serie C”.

Comments

comments