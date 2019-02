Serie C, clamoroso: il Pro Piacenza gioca in 7, dopo 45′ perde 16-0

A Cuneo, il Pro Piacenza si presenta con soli 7 calciatori per non incorrere nella quarta rinuncia e all’esclusione dal campionato.

Assurdo e grottesco, per davvero, ciò che sta avvenendo a Cuneo in questo momento, campionato di Serie C. Il Pro Piacenza si è presentato sul campo dei piemontesi con soltanto 7 atleti e senza staff in campo, una protesta dopo l’obbligo (da parte di FIGC e Lega Pro) di tornare in campo per non incorrere nella quarta rinuncia consecutiva e all’esclusione dal campionato.

Per “rispettare” l’obbligo ma al tempo stesso dare un segnale di protesta ugualmente, il Pro Piacenza ha trovato il modo: con 7 giocatori può iniziare una gara, e così alle 15:20 il match è iniziato 11 contro 7.

I sette calciatori della Pro Piacenza sono tutti giovani nati fra il 2000 e il 2002, ed hanno concluso il primo tempo sotto di ben 16 reti, nonostante gli applausi di incoraggiamento dei tifosi di casa.

