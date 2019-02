Bergomi: “Milik è una vera e propria risorsa per il Napoli”

Beppe Bergomi, ex capitano di Inter e Nazionale, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Milik ha segnato 3 dei suoi 14 gol su punizione, in un’annata in cui in genere non si segna più in quel modo. Arek Milik non va criticato, è assurdo, anzi è una vera e propria risorsa anche sotto questo aspetto. Salisburgo-Napoli? in Austria è difficilissimo e l’anno scorso ho vissuto dal vivo l’esperienza della Lazio, uscita dopo aver creduto di averla chiusa la qualificazione. Il Napoli deve temere una sola cosa del Salisburgo, il giocare sopra il ritmo, in Europa bisogna fare attenzione perchè gli austriaci hanno vinto tutte le gare in Europa: il Napoli è superiore, pur non preoccuandosi, ma deve rispettare l’avversario”.

