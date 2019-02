Minotti: “Ancelotti porterà il Napoli sulla strada della vittoria”

Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma e della Nazionale, ha parlato a Radio Crc.

“Il Napoli sta bene da un po’ di gare, gli mancava solo il gol e ieri ne ha fatti quattro, non dimentichiamo che oramai la fase difensiva è perfetta: quasi 6 gare consecutive senza gol. Ancelotti ha coinvolto tutti, dal primo all’ultimo della rosa, il Napoli è sulla strada per vincere e ne sono sicuro.

Ancelotti sapeva bene che era impossibile raggiungere i 91 punti di Sarri dello scorso anno, ha intelligentemente diluito le forze su più fronti, con il turn-over ed è uscito dalla Champions solo per la sfortuna di una minima differenza reti.

Europa League? si deve puntare sul trofeo ma in ogni caso finire secondi e per assurdo uscire agli ottavi di coppa non farebbe diventare quest’annata un qualcosa da dimenticare. Il Napoli ottimizzerà le cose nel tempo. Sfida Napoli-Juventus? credo che i partenopei possano battere i bianconeri per tutta una serie di motivi”.

