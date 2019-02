Il Genoa ha pubblicato un tweet con protagonista Goran Pandev, diventato cittadino italiano.

🔴🔵 “Sono felicissimo, dopo quasi 18 anni in Italia mi sentivo da tempo italiano. 🇮🇹 Ringrazio tutti, per me è un bellissimo momento”.

✍🏻 Oggi a #Napoli Goran #Pandev è diventato cittadino italiano firmando tutti i documenti dinanzi ai rappresentanti del Comune partenopeo. pic.twitter.com/XRTUSvvhjy

— Genoa CFC (@GenoaCFC) 25 febbraio 2019