Rino Cesarano, tramite un post su Facebook, critica i sostenitori di Di Lorenzo che questa estate non riponevano speranze nell’acquisto del Napoli:

“Ora tutti avevano pronosticato l’approdo di Di Lorenzo in Nazionale. Con i social va così. Neanche lo citavano tra i neo acquisti. Andateci piano con i giudizi. Non facciamo come con Martens, Fabian Ruiz, Lavezzi e altri ancora”.

