Monti: “Mi aspetto quattro attaccanti col Torino”

Gianluca Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del possibile modulo che schiererà Ancelotti per battere il Torino:

“Napoli e Torino sicuramente si aspettavano qualcosa in più da questo inizio stagione, anche perché non hanno cambiato allenatore, il Napoli invece, ha sbagliato solo la partita con il Cagliari e sappiamo in che modo, quindi non sarei eccessivamente preoccupato. Anche il Torino ha delle attenuanti perché sono partiti in grande anticipo per i preliminari di Europa League, perdendoli e sicuramente stanno incidendo sull’andamento altalenante in campionato.

Mi aspetto addirittura quattro attaccanti azzurri in campo perché il Napoli ha bisogno di tornare a segnare con continuità. Mertens ha detto bene che quest’anno il campionato è diverso perché c’è anche l’Inter, ma devi rimanere incollato alle due battistrada se vuoi lottare per lo scudetto e la partita Inter-Juve è un’occasione molto importante, a patto che si vinca contro i granata”.

