6^ Napoli City Half Marathon: vincono l’eritreo Amlosom e la keniana Angela Tanui

Tanti i runner che oggi hanno invaso con il loro sorriso e la loro energia le strade del capoluogo campano in occasione della 6^ Napoli City Half Marathon.

Partita come da programma alle 9 in punto da viale Kennedy la mezza partenopea ha vissuto una giornata memorabile con ben 14,5km di percorso tutti frontemare, uno scenario unico e tra i più affascinanti del mediterraneo passando per i punti più belli quali Castel dell’Ovo, il Teatro San Carlo, piazza del Plebiscito.

Si è corso davvero forte, l’obiettivo era andare ‘#sottolora’ come recitava il nuovo hashtag battezzato per l’evento, ma purtroppo l’obiettivo non è stato raggiunto. Il forte vento ha condizionato l’esito della competizione, la prima parte in particolare fino al giro di boa posto al 9,7km a Sant’Erasmo è stata più dura del previsto. Ha vinto la 6^ Napoli City Half Marathon l’eritreo Nguse Amlosom in 1h02’09”, il vero favorito della vigilia, forte del suo primato personale di 59’39” segnato nel 2014.

Gara femminile saldamente in mano alla favorita della vigilia la sempre sorridente Angela Tanui. La keniana vince la 6^ Napoli City Half Marathon in 1h09’53”.

