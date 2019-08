Nelle ultime ore si è parlato del possibile finanziamento degli abbonamenti ai tifosi napoletani da parte della Banca Centrale di Credito di Napoli.

Arriva però puntuale la smentita da parte della società azzurra che precisa:

“Il Napoli si dissocia da questa notizia e che precisa che la banca in oggetto non ha alcun rapporto con la società sportiva calcio Napoli e che non è stata in alcun modo autorizzato ad effettuare finanziamenti ai tifosi”.

