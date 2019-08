GdS – Llorente in attesa del Napoli e rifiuta offerte importanti

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma su Fernando Llorente e sul fatto che lo spagnolo attende il Napoli, rifiutando altre offerte.

Fernando Llorente aspetta il Napoli e nel frattempo rifiuta altre offerte importanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea anche come la questione dipenda anche da Icardi; il Napoli però non si vuole far trovare impreparato ad un no dell’argentino e Giuntoli continua a tenere i contatti con l’entourage dello spagnolo.

La rosea prosegue parlando di come lo spagnolo preferisce giocare in Italia per un altro paio di anni, per poi chiudere la carriera in Spagna.

