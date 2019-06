Accusato di stupro, Neymar si difende: “Parola brutta e forte, ma vi posso provare che non è successo nulla di grave”

L’episodio di cui è accusato la stella brasiliana del PSG sarebbe accaduto lo scorso 15 maggio a Parigi. La denuncia di stupro contro Neymar è stata presentata da una donna a Santo Amaro nel distretto di San Paolo in Brasile.

Neymar respinge le accuse e in un video postato sul suo profilo Instagram dove ha mostrato anche tutti i dialoghi in chat con l’accusatrice:

“Sono accusato di stupro, una parola brutta e forte, ed e’ triste ricevere un’accusa di questo tipo. Sono esposto a questo tipo di accuse. Sono arrabbiato in questo momento, pertanto ho deciso di mostrare tutte le conversazioni che ho avuto con questa ragazza, tutti i nostri momenti intimi, ma è necessario farlo per provare che non è successo nulla di grave. Dopo questo video, mostrerò cos’è successo quel giorno e il successivo. C’è stata una relazione tra un uomo e una donna, tra quattro mura, cose che le coppie fanno. Il giorno dopo abbiamo continuato a scambiarci messaggi, lei mi ha chiesto un souvenir per i suoi figli. Sono molto sorpreso da tutto questo. E’ il momento che la gente sappia”.

Fonte Calciomercato.com

Comments

comments