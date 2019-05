Adam Ounas seguito da tre club di Serie A

Continuano ad arrivare nuove voci di mercato e questa volta riguardano Adam Ounas; a quanto pare ci sono tre club di Serie A interessati a lui.

Adam Ounas è richiesto in Italia e all’estero; a quanto pare l’esterno algerino non ha convinto in pieno Ancelotti. In Serie A, secondo quanto riporta fennecfootball, sono ben tre i club interessati a lui: Parma, Udinese e Lazio.

All’estero invece le maggiori pretendenti dovrebbero arrivare dalla Spagna e dalla Francia. Il suo futuro, comunque, sembra essere destinato ad essere lontano da Napoli.

