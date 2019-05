Bennacer, non c’è solo il Napoli su di lui

Il centrocampista dell’Empoli Ismael Bennacer, dopo una buona stagione, non fa solo gola al Napoli; ci sono altri club su di lui.

Ismael Bennacer non è solo nei pensieri del Napoli. EmpoliChannel riporta che su di lui non c’è solo il club azzurro in Italia; oltre a questo ci sono anche dei club esteri che lo cercano. In Italia, oltre al Napoli, c’è anche la Roma.

Per quanto riguarda l’estero, invece, ci sono l’Olympique Lione ed il Galatasaray; la concorrenza aumenta, quindi, per il centrocampista algerino. Infine, il portale fa chiarezza sulla cifra che ci vuole per aggiudicarsi le sue prestazioni: 10 milioni di euro.

