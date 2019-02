Adani: “Giocare in casa del Salisburgo è dura, il Napoli dovrà saper gestire il doppio confronto.”

Adani commenta la prossima rivale d’Europa League del Napoli

Daniele Adani, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dichiarando:

“Il Salisburgo ha dei giovani talenti e molto ricercati. Come cultura e forza societaria è forte e ricca e punta a crescere. Giocare in casa del Salisburgo è dura, il Napoli dovrà saper gestire il doppio confronto.

Ancelotti riesce ad entrare nella testa dei calciatori e ieri ad esempio Ounas e Verdi hanno fatto la differenza.

L’Europa League lascia spazio a tutti perché si tratta di fare un percorso difficile, ma non impossibile. Ci sarà spazio anche per Napoli e Inter e devono avere l’ambizione di arrivare fino in fondo.

Il Napoli quando attacca prova a farlo con diversi uomini ed insistere credo sia importante. Difficilmente alleni la conclusione perché è un fattore molto mentale, ma puoi allenare la proposta e quella calcistica del Napoli è più che positiva perché crea tantissimo”.

