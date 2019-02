Guardiola su Sarri: “Ha bisogno di tempo anche nel 6-0 contro di noi la sua squadra ha fatto vedere cose straordinarie”

Guardiola difende Sarri dalle critiche prima di sfidarlo nella finale di Carabao Cup

Nella conferenza stampa prima della finale di Carabao Cup, Pep Guardiola, che sfiderà di nuovo il Chelsea di Sarri, ha tenuto a difendere l’ex allenatore azzurro dalle critiche:

Anche se la mia situazione era un po ‘diversa nel mio primo anno il club non ha mai dubitato di me, non è mai stato detto dai media che sarei stato licenziato se avessimo perso questa o quella partita.

A volte la situazione è difficile da affrontare e c’è bisogno di tempo. Il discorso è lo stesso anche per Maurizio. C’è bisogno di tempo e la gente qui mi ha supportato.

Nel mio caso i giocatori sapevano chi era il manager e tutti erano nella posizione giusta. Dopo di che puoi vincere o perdere, ma la situazione resta stabile. E’ il modo migliore per costruire qualcosa che duri per molto tempo, non solo per un breve periodo.

Sono rimasto sorpreso dal fatto che quando Conte ha vinto il titolo e perso una o due partite all’inizio della stagione successiva, la gente ha iniziato a dire che sarebbe stato licenziato. Ho detto, ‘Wow, ma due o tre mesi fa hanno vinto la Premier League'”.

“Ma la mia opinione su Maurizio e sulle sue squadre è sempre alta. Quando abbiamo rivisto la partita del Chelsea contro di noi hanno fatto cose incredibili”.