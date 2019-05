Leandro Pereiro, agente di Rodrigo De Paul, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del futuro del suo assistito.

“Il Napoli è forte su De Paul, ma su di lui ci sono anche altri club. Per ora, stiamo valutando la soluzione migliore, sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. In base a questo, opteremo per la pista più vantaggiosa, in entrambi i sensi”.

