Dalla Germania, duello Napoli-Juve per James Rodriguez

James Rodriguez lascerà, in estate, il Bayern Monaco, fresco campione di Germania, per fare ritorno al Real Madrid dopo due anni di prestito.

I bavaresi, infatti, non sono intenzionati a riscattare il trequartista colombiano, che rientrerà in Spagna in attesa di una nuova sistemazione. Il calciatore piace, e non poco, in Serie A, dove, secondo l’edizione tedesca di Sky, Juventus e Napoli sarebbero pronte ad acquistarlo: in particolare, il tecnico azzurro Carlo Ancelotti, che ha già allenato James durante la sua esperienza madrilena, sarebbe felicissimo di riaverlo a disposizione.

