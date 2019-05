Ag. Elmas: “Quattro italiane su di lui, Serie A soluzione gradita”

George Gardi, agente di Elif Elmas, centrocampista del Fenerbahce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.

“Omur ed Elmas ono due grandi talenti, entrambi giovani ed entrambi nazionali maggiori. Di sicuro il loro tasso tecnico è tale da poter stare in Italia come negli altri principali campionati europei. A modo loro, con caratteristiche diverse, secondo me hanno i mezzi per arrivare ai vertici del calcio Europeo. Aggiungerei Ozan Kabak: è un 2000 che ha già fatto questo salto, ed ha dimostrato tutto il suo valore in Bundesliga a Stoccarda dove è stato inserito tra le giovani rivelazioni del campionato.

La volontà di Elif è di crescere, e l’Italia è un campionato dove questo può avvenire. Tra le squadre che ci hanno contattati ci sono almeno quattro big italiane, che hanno espresso il proprio concreto interesse. Il giocatore però è già in una grande squadra, che ha al vertice il Presidente Ali Koc e qualsiasi decisione sul suo eventuale trasferimento sarà presa a breve e di comune accordo con il suo club”.

