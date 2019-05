Da Valencia, servono 70 min per Rodrigo

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Conrado Valle, AS (Valencia).

“Rodrigo è un giocatore del Valencia che lascerà la squadra se arriverà un’offerta di buon valore. Non ho dubbi che Rodrigo abbia qualità importanti; è il centravanti della Nazionale spagnola e farà bene ai massimi livelli. E’ un giocatore pronto per grandi palcoscenici. L’anno scorso il club non l’avrebbe mai lasciato partire per meno di 100 mln, mentre quest’anno il suo valore è di 60-70 mln di euro. La sua posizione migliore è quella di seconda punta”.

