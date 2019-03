Agente Meret: “Messa in discussione a correttezza e la lealtà sportiva di Alex, non merita di essere accusato di condotta violenta”

L’agente di Alex Meret, Andrea Pastorello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di P&P Sports difendendo il portiere azzurro dopo le polemiche per il fallo da espulsione su Ronaldo.

“Premetto che non abbiamo alcun interesse nè abitudine a commentare le decisioni arbitrali, non fa parte del nostro stile e della nostra filosofia di lavoro. È un compito che spetta eventualmente al club e nella fattispecie al Napoli:

Ciò che da sempre ci preme è tutelare l’immagine, la serietà e la professionalità dei nostri assistiti, valori che senza dubbio sono più importanti di un episodio di gioco.

Ciò che è accaduto ieri fa parte di normali dinamiche legate a questo sport e come tale va accettato e noi serenamente lo accettiamo. Non accettiamo però che vengano fatti passare messaggi sbagliati come quello di una condotta antisportiva e violenta da parte di un professionista che ha sempre fatto della correttezza il suo stile di vita.

Le discussioni tecniche su arbitri e Var le lasciamo agli esperti del settore, a noi interessa ribadire con forza il nostro sostegno ad Alex che non merita assolutamente di vedere messa in discussione la sua correttezza e lealtà agonistica. Alex è un esempio da seguire”.

Comments

comments