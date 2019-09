Agnelli: “Vogliamo lavorare in simbiosi con i campionati nazionali”

Appena rieletto alla presidenza dell’ECA (l’associazione dei club europei di calcio) Andrea Agnelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine dell’assemblea che si è svolta a Ginevra in Svizzera.

“È stata un Assemblea generale molto positiva arrivata dopo due mesi molto intensi di dialogo fra i club.

Quando siamo giunti a Malta c’era un ambiente molto teso. Si temeva che non ci fosse apertura e chiarezza.

Quando noi comunichiamo all’esterno rischiamo di non esser compresi bene. Serve buon senso ed equilibrio fra tutte le parti interessate.

Vogliamo lavorare in simbiosi con i vari campionati nazionali. Vogliamo un calcio europeo più forte e più unito.

Vogliamo seguire tutti un percorso aperto e trasparente. Come Eca dobbiamo tutelare e promuovere il calcio in tutti i Paesi europei, e non solo in alcuni. È un privilegio per me guidare un board di questo calibro. Abbiamo una quantità di competenze incredibile. Ciò è molto positivo per la nostra Associazione.

È stato per me un onore presiedere l’Eca in questi anni. Ringrazio per esser stato confermato per il nuovo quadriennio: sarà un onore lavorare per questa Associazione fino al 2023. Tutti daremo il nostro meglio e saremo sempre dalla stessa parte, ovvero dalla parte del calcio. Perseguiremo l’unità di tutto il calcio europeo”.

Comments

comments