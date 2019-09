Nazio-Napoli: Gaetano-gol, Elmas-Assist, oggi in campo gli ultimi sei ‘napoletani, si chiude con Elmas e Allan

Ultimo giorno con le gare delle nazionali. In campo ancora sei calciatori del Napoli. Intanto ieri Elmas ha rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche, Gaetano ha segnato un gol, Mertens vince ma non segna mentre per Zielinski un pari che non compromette la classifica.

Ancora una giornata ricca di gare delle nazionali tra amichevoli e qualificazioni agli Europei 2020. Questo il programma dei ‘napoletani’ in campo oggi:

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020 (tutte alle ore 20:45):

HYSAJ a Elbasani (Albania): Albania-Islanda;

MARIO RUI a Vilnius (Lituania): Lituania-Portogallo;

MAKSIMOVIC a Lussemburgo (Lussemburgo): Lussemburgo-Serbia.

OSPINA a Tampa Bay (USA) ore 3:00 Colombia-Venezuela;

LOZANO a San Antonio (USA): ore 3:30 Messico-Argentina;

ALLAN a Los Angeles (USA): ore 5:00 Brasile-Perù.

Così invece i ‘napoletani’ nelle gare di ieri:

ZIELINSKI : Polonia-Austria 0-0 – In campo tutta la gara;

: Polonia-Austria 0-0 – In campo tutta la gara; MERTENS : Scozia-Belgio 0-4 – In campo tutta la gara;

: Scozia-Belgio 0-4 – In campo tutta la gara; ELMAS : Lettonia-Macedonia 0-2 – In campo 88′ sostituito poi da Radeski – Assist del primo gol segnato da Pandev;

: Lettonia-Macedonia 0-2 – In campo 88′ sostituito poi da Radeski – Assist del primo gol segnato da Pandev; GAETANO: Repubblica Ceca Under20-Italia Under20 0-2 – Entrato al 59′ ha segnato il gol del vantaggio dell’Italia al 75′.

