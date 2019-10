Albertini su Ancelotti ed Insigne: “Carlo lo sta stimolando, vuole fargli capire qualcosa”

Demetrio Albertini, ex centrocampita del Milan, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino; l’ex giocatore ha commentato anche la situazione relativa ad Ancelotti ed Insigne.

Per Albertini Ancelotti sta cercando di far capire qualcosa a Lorenzo Insigne. Queste le parole dell’ex centrocampista del Milan in un’intervista rilasciata a Il Mattino; di seguito le sue parole, dove commenta la situazione del Napoli e quella dell’allenatore e dell’attaccante napoletano:

“Credevo che a questo punto della stagione il Napoli poteva avere qualche punto in più. Sono comunque rimasto colpito dalla prestazione che ha fatto contro il Liverpool, da squadra matura; Ancelotti confuso? Non credo proprio, per me il Napoli era già una squadra matura da prima della partita contro i reds.

I tifosi poi sono così, immagino che dopo la vittoria contro il Liverpool tutti fossero contenti di poter vincere lo scudetto. Questa è anche la bellezza del tifoso. Carlo vuole far capire qualcosa ad Insigne, lo sta stimolando; io credo che conosce il valore del giocatore e non è un tipo da ripicche: è un allenatore maturo.“

