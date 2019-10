Allan-Napoli, gli agenti lavorano al rinnovo ma il suo valore è calato

Gli agenti di Allan sono al lavoro per il rinnovo con il Napoli, ma Il Mattino riferisce che il valore del cartellino è calato da gennaio 2019.

L’edizione odierna de Il Mattino parla anche del rinnovo per Allan, tenendo in considerazione anche il valore del suo cartellino. Un valore che ha subito una parabola discendente da gennaio 2019, dopo che le lusinghe del PSG non si sono concretizzate.

Il cartellino del centrocampista brasiliano si è abbassato di circa 15 milioni a causa del rinnovo ancora lontano (da 45 a 30 milioni secondo il CIES); gli agenti del calciatore del Napoli stanno lavorando al rinnovo con il club per una cifra che si avvicini a quella offerta dai francesi, partendo dai 2 milioni di ingaggio attuali.

Ma le fumate grigie lasciano diversi punti interrogativi, conclude il quotidiano.

