Aldo Serena: “Pochi gol per una questione di equilibri, Milik va servito in un certo modo”

Questi alcuni passaggi dell’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul quotidiano oggi in edicola.

“Il Napoli sta segnando meno rispetto all’anno scorso ma è una questione di equilibri. Quando le cose non vanno bene è un discorso generale perché è tutta la squadra a perdere fiducia.

Per gli attaccanti avere fiducia nelle giocate è un aspetto fondamentale per fare gol. Bisogna avere la mente libera quando calci verso la porta.

Secondo me Milik è completo ma per metterlo nelle condizioni migliori per segnare va servito in un certo modo. In che modo? Dandogli il pallone con i tempi giusti sul suo primo movimento e con i cross dal fondo. Se viene servito con immediatezza può incidere di più.

Insigne uno dei più fischiati al San Paolo, occorrerebbe un suo gol decisivo in casa per ricevere l’abbraccio dei tifosi e sbloccarlo.

L’assenza di Mertens si è sentita tanto e sarebbe importante riaverlo con la Fiorentina. La sua capacità di andare in verticale è decisiva per le giocate del Napoli.

Per Lozano è un problema di ambientamento. Per lui è solo una questione di tempo”.

Comments

comments