Gennaro Iezzo: “Ospina non si è accorto di non avere sbocchi, Reina quel pallone lo avrebbe spazzato”

In un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino” Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato dell’errore di Ospina nella gara contro la Lazio.

Questi alcuni passaggi dell’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul quotidiano oggi in edicola.

“Ospina non si è accorto di non avere sbocchi, che c’era da spedirla lontano i compagni erano schermati non c’erano appoggi.

La strada segnata da Gattuso è quella giusta anche io dico ai miei portieri che bisogna giocare la palla. Solo quando serve il pallone va spazzato. Se c’era Reina il pallone lo avrebbe spazzato.

Ospina è bravissimo con i piedi non credo si tratti di eccessiva sicurezza. Semplicemente non si aspettava che Immobile andasse a mille all’ora.

Meret è giovane e deve lavorare su questo fondamentale, ma ha tutto il tempo per farlo.

Alternanza Meret-Ospina? Gattuso ha ragione a volere un titolare, solo il Napoli di Ancelotti cambiava il titolare”.

