Alemao a Radio Marte: “Penso che il Napoli di Gattuso possa fare la rimonta”

Ricardo Alemao, ex campione del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live e ha parlato sia del suo ritorno dopo l’infortunio che del Napoli di oggi.

Di seguito le sue parole:

“Un fantastico ricordo la partita in cui tornai a giocare; una gara molto importante per me, ero da 5 mesi fermo e rientrare è stato molto emozionante e dovevo anche dimostrare qualcosa per restare in azzurro. Un momento unico della mia vita, ho anche segnato sugli sviluppi di una punizione di Maradona.

Il gol di Stoccarda? Come è stato bello quel giorno… Partita molto difficile, mi ero infortunato tre minuti prima per una botta sulla gamba ma sono riuscito a fare quello sprint lì imbeccato da Careca; la palla ebbe un effetto incredibile e rimanemmo tutti col fiato sospeso perché non si capiva se la sfera sarebbe entrata o meno.”

Poi Alemao ha parlato del Napoli attuale:

“Seguo il Napoli quasi sempre, ho visto la partita contro la Juventus. Negli ultimi anni ho seguito il Napoli, ho avuto l’impressione che mancava sempre qualcosina per tornare a vincere lo scudetto. Forse manca un giocatore chiave, un trequartista che sappia accendere la luce in attacco, uno di grande talento.

Allan è un buonissimo calciatore, sta facendo bene, è chiaro che bisogna sempre migliorare e quindi sarebbe il caso di confermarlo perché è rilevante tenere sempre i migliori, anche se è difficile in un mercato in cui fioccano offerte milionarie.

Il Napoli di Gattuso penso che possa fare la rimonta Champions; il Napoli ha ritrovato la sua strada, c’è tutta la possibilità di andare in Europa, c’è Insigne, ha una buonissima squadra, la tifoseria è incredibile. Insomma gli ingredienti ci sono.“

