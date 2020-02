Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla anche del recupero di Kevin Malcuit dall’infortunio, che procede senza grossi problemi.

In particolare, il recupero del terzino destro procede senza la necessità di dover bruciare le tappe. Un recupero che procede per gradi, dopo l’intervento complesso a cui si è sottoposto per via del brutto infortunio.

Ieri, in allenamento, si è visto di nuovo sul campo, proprio per il percorso che sta facendo. Senza correre rischi inutili.

