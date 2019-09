Allan, dalle voci sul PSG al rinnovo: fumata grigia, ma Giuntoli al lavoro

Allan, centrocampista brasiliano del Napoli, è in trattativa per rinnovare il contratto con la società azzurra. Ecco quanto riporta La Repubblica.

Dalle avances del PSG al rinnovo di contratto col Napoli, potrebbe concludersi così il 2019 di Allan. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de La Repubblica, infatti, Cristiano Giuntoli sta lavorando al prolungamento del centrocampista brasiliano, per il quale ci sarebbe già stato un primo incontro con i suoi agenti. Al momento è arrivata la fumata grigia, ma le parti sono in contatto e il Napoli continua a muovere i suoi passi in questa direzione.

