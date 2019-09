Fabian, c’è il Barcellona, ADL corre ai ripari: rinnovo più adeguamento

Fabain Ruiz è senza dubbio uno dei migliori acquisti del Napoli di Ancelotti, osservato già dalle big d’Europa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Acquistato nell’estate 2018 per 30 milioni di euro, esercitando la clausola risolutiva che era presente nel suo contratto con il Real Betis, adesso Fabian Ruiz vale già almeno il doppio. Quando l’ha prelevato, il Napoli ovviamente gli ha fatto un contratto lungo, quinquennale, con scadenza 2023. Ma, vista la crescita esponenziale del gioiellino della nazionale spagnola e le avances delle big di Liga (Barcellona su tutti), Aurelio De Laurentiis starebbe già pensando al prolungamento.

RINNOVO – A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui il Barça potrebbe fare sul serio la prossima estate per formare un centrocampo giovane ma al contempo di livello top insieme a de Jong e Arthur. Per questo il Napoli sta parlando con il suo entourage per un rinnovo fino al 2024 (un anno in più dunque) con ritocco dell’ingaggio verso l’alto. I dialoghi proseguiranno, la volontà reciproca di andare avanti insieme potrebbe risultare decisiva.

